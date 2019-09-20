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Новости. Общество
18:02, 20 Сентября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

В Карелии завершен важный этап строительства спорткомплекса в Ялгубе

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В настоящее время положена фундаментная плита под основание гостиницы, ведется монтаж металлоконструкций.

Учебно-тренировочная спортивная база в Ялгубе строится по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

Сегодня Александр Ломако, министр строительства, ЖКХ и энергетики РК, посетил стройплощадку, на которой ведется реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства" в Ялгубе с целью контроля хода работ.

Как отметили в Минстрое Карелии, строительство  Школы высшего спортивного мастерства предусмотрено  на  земельном  участке  в 18 км от Петрозаводска на берегу Онежского озера в местечке Ялгуба недалеко от загородной базы Ялгора. Спортивный  комплекс  предназначен  для  проведения спортивных соревнований, тренировок и индивидуальных занятий спортом.

На территории физкультурно-оздоровительного  комплекса  появятся баскетбольная площадка и теннисный корт,  универсальный спортивный зал, гостиница, эллинг для хранения лодок для академической гребли.

В настоящее время строительство находится на этапе завершения железобетонных работ по устройству подпорных стен гостиницы и центрального спортивного зала, параллельно ведется монтаж металлоконструкций гостиницы. Самый сложный этап – установка фундаментной плиты -  позади.

"Подрядчик справился с непростой задачей. Здесь очень сложные грунты, но, тем не менее, основная фундаментная плита под здание гостиницы на сегодняшний день уложена. В основании - почти полтысячи кубометров бетона. Работы строительным контролем приняты", - сказал министр.

Строительство объекта ведется в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" по решению Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Стоимость работ по госконтракту составляет 122,3 млн руб, заказчик – "Управление капитального строительства РК".

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