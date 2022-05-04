В Карелии ждут прихода «Северного потока 2»

ПАО «Газпром» принял решение перераспределить избыточные мощности газопровода (МГП) «Северный поток 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, в том числе, Карелии.

В институте экономики Карельского научного центра РАН считают, что реализация намерения способна дать толчок к возрождению промышленности в регионе

«Газификация северных территорий становится не только экономическим, но и системно значимым, политическим решением, в большей мере нацеленным на перспективы промышленного возрождения Севера. Она даст стимул развитию экономики, что в свою очередь расширит возможности сбыта энергоресурсов и получения доходов для поставщика газа — это взаимосвязанные процессы, но их запуск и синхронизация представляет непростую управленческую задачу», — рассказал РБК научный сотрудник института экономики Карельского научного центра РАН Александр Волков.



По мнению эксперта, если раньше «Газпром» рассматривал перспективы газификации Карелии как малопривлекательные ввиду удаленности территорий, низкой плотности населения и узости рынка сбыта, а значит — длительных сроков окупаемости, то сейчас контекст принятия инвестиционных решений значительно изменился.



«С одной стороны — отказ европейских потребителей от российских энергоресурсов и уход иностранных инвесторов. С другой стороны — очевидное перенаправление инвестиционных ресурсов отечественного бизнеса внутрь страны, повышение привлекательности арктических территорий в результате введения преференциального экономического режима, а также потребности уже существующей промышленности, испытывающей не самые простые времена в свете последних событий. Все это определяет повышение значимости отечественного рынка сбыта энергоресурсов. Для АО «Карельский окатыш», АО «Сегежский ЦБК» и других предприятий газификация означает снижение издержек, а для инвестиционных проектов — сокращение сроков окупаемости», — отметил эксперт.