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В Карелии ждут прихода «Северного потока 2»

Новости. Общество
16:44, 11 Мая 2022
фото: © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

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ПАО «Газпром» принял решение перераспределить избыточные мощности газопровода (МГП) «Северный поток 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России, в том числе, Карелии.

В институте экономики Карельского научного центра РАН считают, что реализация намерения способна дать толчок к возрождению промышленности в регионе

«Газификация северных территорий становится не только экономическим, но и системно значимым, политическим решением, в большей мере нацеленным на перспективы промышленного возрождения Севера. Она даст стимул развитию экономики, что в свою очередь расширит возможности сбыта энергоресурсов и получения доходов для поставщика газа — это взаимосвязанные процессы, но их запуск и синхронизация представляет непростую управленческую задачу», — рассказал РБК научный сотрудник института экономики Карельского научного центра РАН Александр Волков.

По мнению эксперта, если раньше «Газпром» рассматривал перспективы газификации Карелии как малопривлекательные ввиду удаленности территорий, низкой плотности населения и узости рынка сбыта, а значит — длительных сроков окупаемости, то сейчас контекст принятия инвестиционных решений значительно изменился.

«С одной стороны — отказ европейских потребителей от российских энергоресурсов и уход иностранных инвесторов. С другой стороны — очевидное перенаправление инвестиционных ресурсов отечественного бизнеса внутрь страны, повышение привлекательности арктических территорий в результате введения преференциального экономического режима, а также потребности уже существующей промышленности, испытывающей не самые простые времена в свете последних событий. Все это определяет повышение значимости отечественного рынка сбыта энергоресурсов. Для АО «Карельский окатыш», АО «Сегежский ЦБК» и других предприятий газификация означает снижение издержек, а для инвестиционных проектов — сокращение сроков окупаемости», — отметил эксперт.

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