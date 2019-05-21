В Карелии ждут звонков от попавших в беду подростков

Карельский ресурсный центр развития социальных технологий провел акцию в поддержку детского "телефона доверия".

В рамках акции "Баланс доверия" Карельский ресурсный центр развития социальных технологий с помощью волонтеров провел мероприятие, направленное на популяризацию детского "телефона доверия". В акции также приняли участие представители общественного совета транспортной полиции. Об этом сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СЗФО.

"Специалисты, работающие на телефоне: 8-800-2000-122, выслушают собеседника, дадут дельный совет, направят, подскажут, передадут информацию - словом, сделают все, чтобы ребенок не остался в беде, а родители не приняли поспешных и неверных решений в конфликтной ситуации", - говорится на сайте транспортной полиции.

В сентябре 2010 года в России Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был введен единый общероссийский номер детского "телефона доверия" - 8-800-2000-122. Телефон необходим для того, чтобы ребенок в случае возникновения сложной жизненной ситуации, имел возможность получить психологическую помощь. Дети и родители могут анонимно и бесплатно получить поддержку. Тайна обращения на "телефон доверия" гарантируется.