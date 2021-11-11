В Карелии женщин за решеткой научат быть хорошими матерями

В карельских учреждениях УФСИН стартовала программа по развитию родительского потенциала у осужденных-родителей.

Программа «Я — родитель» направлена на развитие потенциала в поддержании детско-родительских отношений, а также поддержку тех осужденных, для которых важным является приобретение мудрости в отношениях с детьми, ответственности и любви. Об этом информирует УФСИН.

Первыми в реализации проекта приняли участие женщины, отбывающие наказание на участке колонии-поселения при ИК-9. Вводное занятие провели разработчики: Елена Антошко — эксперт Национальной родительской ассоциации и директор АНО «Пречистенская обитель милосердия», Михаил Башев — координатор Карельского отделения Союза отцов России, а также психологи учреждения.

Комплекс занятий открывают для участников возможность грамотно формулировать свои родительские потребности и уметь распознавать потребности ребёнка и членов семьи; выявлять свои способности и ресурсы созидательного семейного служения и непрерывно развивающихся детско-родительских отношений; определять лучшие практики родительского проявления в семье и обществе; делать выбор в пользу ответственного осуществления воспитательной функции в своей семье и добровольной помощи другим семьям, заявили в УФСИН.

Предполагается, что участие в программе женщин, находящихся в непростой жизненной ситуации, позволит им восстановить или выстроить гармоничные и доверительные отношения с родными и детьми, внести в них ответственность и осознанность, научиться последовательно раскрывать и развивать свои ресурсы и родительский потенциал, вдохновит на развитие проявления лучших родительских качеств.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСИН Карелии ознакомились с «Дорогами искупления».