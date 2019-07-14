В Карелии женщину с осложнениями после операции госпитализировали на вертолете

Санитарный вылет был совершен в Пудож 11 июля, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В паблике "Национальная служба санитарной авиации" сообщили, что один санитарный вылет был совершен в Пудож. Помощь с воздуха была оказана женщине с осложнением после гинекологической операции и пациенту с тяжелой травмой.