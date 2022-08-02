В Карелии змей Люсик интенсивно растет и уже сбросил шкуру (ВИДЕО)

Представители музейно-образовательного комплекса в Петрозаводске рассказали о жизни змея Люсика.

В Музейно-образовательном комплексе Ресурсного центра развития дополнительного образования в Карелии змей Люсик сбросил шкуру. Процесс запечатлели на видео представители учреждения.

«Наш Люсик усиленно растёт. Обычно это происходило в большой тайне от нас, и о прошедшей линьке мы узнавали только по найденному нами выползку (старой шкурке). И вот оно! Свершилось! Мы смогли ЭТО увидеть сами и даже показать вам!», — гласит текст поста в паблике комплекса.

Представители учреждения приглашают желающих посмотреть на «обновившегося» Люсика.