Уровень воды в реке Лососинка в Петрозаводске продолжает расти

Вызванный дождями подъем воды в реке Лососинка в столице Карелии продолжался в течение минувшей ночи.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Гидрометцентре Карелии, у которого есть свой гидрологический пост на участке русла возле стадиона «Спартак».

Вчера утром уровень воды в этом месте составлял 91 сантиметр, а к сегодняшнему утру поднялся до 125 сантиметров. Критической считает отметка 143 сантиметра.

По прогнозу Гидрометцентра, если дожди не прекратятся, подъем воды будет продолжаться.

Накануне администрация Петрозаводска сообщила, что для предотвращения наводнения были подняты заслонки на Пименовском мосту.