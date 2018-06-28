В Карелиястат рассказали, какие продукты подешевели в магазинах Карелии

Карелиястат опубликовал данные по изменению цен в магазинах республики.

Карелиястат выпустил справку "Об изменении потребительских цен на отдельные товары и услуги, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен, по состоянию на 25 июня 2018 года". Текст документа доступен на официальном сайте органа государственной статистики.

С 19 по 25 июня в Карелии среди плодоовощной продукции снизились цены на капусту белокочанную свежую (на 6,6%), огурцы свежие (4,1%), помидоры свежие (3,8%) и картофель (на 1,2%).

Какие продукты за это время подорожали, читайте в материале деловой интертнет-газеты "Вести Карелии".