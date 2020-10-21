Карелию ожидает резкое потепление

Синоптики обещают, что тепло вернется в республику, но ненадолго.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, с завтрашнего дня на территории республики ожидается потепление. По северу еще возможен ночью снег, по югу пройдут дожди и мокрый снег. В Петрозаводске завтра, 22 октября, ожидается небольшой дождь.

"Самым теплым днем будет пятница, 23 октября. По южным районам пройдут дожди, днем потеплеет до +5, +10 градусов. По северным районам возможен мокрый снег. Температура воздуха составит 0, +5 градусов. Ночные температуры также будут положительными 0, +5 градусов", - рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Уже с субботы, 24 октября, температурные показатели вернутся к климатической норме. Воздух в Петрозаводске прогреется до +2, +4 градусов, без осадков.

Зимы жителям республики пока ждать не стоит. При этом синоптики советуют автомобилистам все же "переобуться".

"Среднесуточная температура для смены резины должна быть +5 градусов и ниже. Такая температура в Карелии уже установилась. На юге асфальт сейчас сухой, а на севере выпадет снег, а потом подтает. За городом на дорогах возможен гололед. Для своей безопасности автолюбителям лучше поменять резину", - считают синоптики.