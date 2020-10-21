Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще около 100 человек заразились коронавирусом в Карелии 5
Сегодня 10:42
Глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике 2
Сегодня 08:05
Суд оставил за решеткой гонщика Сортланда, совершившего смертельное ДТП 11
Сегодня 10:12
Минимущества в 3 раза снизило начальную цену продажи бывшей фабрики в Петрозаводске 6
Сегодня 15:36
Автомобиль встал на пути гонщика в Петрозаводске и спас пешехода (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:06

Карелию ожидает резкое потепление

Новости. Общество
16:35, 21 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Синоптики обещают, что тепло вернется в республику, но ненадолго.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, с завтрашнего дня на территории республики ожидается потепление. По северу еще возможен ночью снег, по югу пройдут дожди и мокрый снег. В Петрозаводске завтра, 22 октября, ожидается небольшой дождь.

"Самым теплым днем будет пятница, 23 октября. По южным районам пройдут дожди, днем потеплеет до +5, +10 градусов. По северным районам возможен мокрый снег. Температура воздуха составит 0, +5 градусов. Ночные температуры также будут положительными 0, +5 градусов", - рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Уже с субботы, 24 октября, температурные показатели вернутся к климатической норме. Воздух в Петрозаводске прогреется до +2, +4 градусов, без осадков.

Зимы жителям республики пока ждать не стоит. При этом синоптики советуют автомобилистам все же "переобуться".

"Среднесуточная температура для смены резины должна быть +5 градусов и ниже. Такая температура в Карелии уже установилась. На юге асфальт сейчас сухой, а на севере выпадет снег, а потом подтает. За городом на дорогах возможен гололед. Для своей безопасности автолюбителям лучше поменять резину", - считают синоптики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-21 17:43:14
Ну и потепление, просто жара! :)
Денис
2020-10-21 16:38:41
Ура! Пойду по лужам бегать! А то холодами запугали,блин!!!
Беня
2020-10-21 17:19:50
О! Редкий человек радовается жизни :)
А то в каждом каменте Ы-ы-ы :( Ы-ы-ы :( ы-ы-ы-ы-ы :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.10.2020, 14:55
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом

Аналитика

20.10.2020 15:45
Капитал
"Долги" по рубкам ухода в Лесной план не попали
Карельские экологи считают, что планируемый в республике объем рубок ухода не отвечает заявленным целям о переходе к интенсивной модели использования и воспроизводства лесов.
"Палки в колесах бизнеса" 3
20.10.2020 09:01
"Для нас все дороги важны" 2
16.10.2020 09:30
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»