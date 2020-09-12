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В Карелию идут заморозки

Новости. Общество
15:35, 13 Сентября 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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С середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала осени.

Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан. Это связано с затоком холодных масс, передали в Гидрометцентре

По словам Вильфанда, на территории юга Западной Сибири ожидается отрицательная температура, что также приведет к заморозкам.

"В Новосибирской, Томской, Кемеровской области — до минус 2 градусов. В Хакасии — до минус 3. Иркутскую область они тоже затронут, местами там будет мокрый снег", — сказал Вильфанд.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Карелии о заморозках уже  в начале сентября.

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Комментарии

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тетка
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ну вот, а Парфенчиков до сих пор тепло зажимает.
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