В Карелию идут заморозки

С середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптика, в зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала осени.

Также заморозки затронут Поволжье, прежде всего Башкортостан. Это связано с затоком холодных масс, передали в Гидрометцентре

По словам Вильфанда, на территории юга Западной Сибири ожидается отрицательная температура, что также приведет к заморозкам.

"В Новосибирской, Томской, Кемеровской области — до минус 2 градусов. В Хакасии — до минус 3. Иркутскую область они тоже затронут, местами там будет мокрый снег", — сказал Вильфанд.

Напомним, синоптики предупреждали жителей Карелии о заморозках уже в начале сентября.