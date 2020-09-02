Синоптики РФ предупредили жителей Карелии о заморозках

Отрицательные температуры ожидаются в Карелии в ближайшие дни.

Ранее в МЧС Карелии передавали заморозки в Карелии на 2 и 3 сентября.

Но по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, отрицательные температуры ожидаются на территории республики и в ближайшие дни, сообщает издание "РИА Новости".

"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать – прим. ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", – сказал он.