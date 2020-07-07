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В Карелию приедет новый начальник Октябрьской железной дороги

Новости. Общество
14:38, 08 Июля 2020
фото: Gudok.ru
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Виктор Голомолзин 9 июля встретится с Артуром Парфенчиковым.

В четверг 9 июля в Петрозаводск в небольшом служебном поезде приедет новый начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, назначенный на эту должность в конце апреля нынешнего года.

Ожидается, что в четверг в 9 часов утра глава Карелии Артур Парфенчиков и начавший трудовой путь помощником машиниста, выпускник Сибирской государственной академии путей сообщений Виктор Голомолзин обсудят текущие вопросы взаимодействия карельского правительства и Октябрьской железной дороги, куда входит ее петрозаводское отделение.

После этого, по неофициальной информации, Виктор Голомолзин хочет посетить Кижи и, возможно, проехать на поезде по республике, чтобы лично осмотреть вверенное ему железнодорожное хозяйство.

Кроме того, руководитель Октябрьской железной дороги планирует посмотреть, как идет ремонт железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Об этом "Столице на Онего" сообщил один из работников  вокзала. 

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Комментарии

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новый
2020-07-08 14:57:59
Надобно его предупредить, что бывший станционный смотритель из Сортавалы оставшись без мэрского кресла захочет просочиться в РЖД на какую-нибудь руководящую должность.
Гость
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