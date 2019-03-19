В Карелию с начала года из стран СНГ переселилось 32 соотечественника

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Управление труда и занятости республики сообщило, кто вернулся в Карелию по программе переселения в 2019 году.
С начала года в республику прибыли 32 соотечественника. Это граждане Украины, республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Армении, которые в том числе подали документы на переезд в Карелию в рамках действия прежней программы переселения соотечественников, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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