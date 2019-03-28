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Новости. Культура
18:20, 28 Марта 2019

В Карельской филармонии стартовала акция "Подари билет ребенку"

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В акции "Подари билет ребенку" может принять участие любой житель или целые трудовые коллективы, сообщили в Минкультуры Карелии.

В этом году ребят ждет замечательный музыкальный спектакль "Маленький принц", который подготовили артисты оркестра "Онего", дирижер маэстро Михаил Тоцкий, солисты филармонии и артисты петрозаводских театров.


Сайт правительства Карелии

Для участия в акции необходимо:

– приобрести билет в кассе или на сайте филармонии;

– внести средства по подписному листу на мероприятиях филармонии;

– перечислить средства на счет /реквизиты на сайте филармонии.

Сбор средств  продлится до 26 мая.

В прошлом году удалось собрать деньги на более чем 500 билетов, которые были переданы Карельскому региональному благотворительному фонду "Материнское сердце".

Сотни ребят из Костомукши, Пряжи, Прионежья и Петрозаводска, учащиеся средних школ, с которыми сотрудничает фонд, и других партнерских организаций смогли побывать на празднике в Карельской филармонии.

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