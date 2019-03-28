В Карельской филармонии стартовала акция "Подари билет ребенку"

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В акции "Подари билет ребенку" может принять участие любой житель или целые трудовые коллективы, сообщили в Минкультуры Карелии.
В этом году ребят ждет замечательный музыкальный спектакль "Маленький принц", который подготовили артисты оркестра "Онего", дирижер маэстро Михаил Тоцкий, солисты филармонии и артисты петрозаводских театров.
Для участия в акции необходимо:
– приобрести билет в кассе или на сайте филармонии;
– внести средства по подписному листу на мероприятиях филармонии;
– перечислить средства на счет /реквизиты на сайте филармонии.
Сбор средств продлится до 26 мая.
В прошлом году удалось собрать деньги на более чем 500 билетов, которые были переданы Карельскому региональному благотворительному фонду "Материнское сердце".
Сотни ребят из Костомукши, Пряжи, Прионежья и Петрозаводска, учащиеся средних школ, с которыми сотрудничает фонд, и других партнерских организаций смогли побывать на празднике в Карельской филармонии.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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