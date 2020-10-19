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В карельской колонии для больных туберкулезом сменился начальник

Новости. Общество
10:55, 20 Октября 2020
фото: УФСИН Карелии
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Коллективу ЛИУ-4 представили нового начальника, сообщили в УФСИН Карелии.

Замначальника УФСИН по Карелии полковник внутренней службы Константин Иванов представил сотрудникам лечебного исправительного учреждения №4 в Сегежском районе нового руководителя – подполковника внутренней службы Юрия Пятакова.

Юрий Николаевич Пятаков родился в сентябре 1970 года в поселке Хвойный Беломорского района, в 2013 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности "юриспруденция".

На протяжении 15 лет проходил службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. С мая 2012 года занимал должность заместителя начальника ФКУ ЛИУ-4 в Карелии. На должность начальника ФКУ ЛИУ-4 Юрий Пятаков назначен с 16 октября.

Напомним, что ранее ЛИУ-4 возглавлял Кирилл Бондарович, ныне занимающий должность начальника ИК-9, где прежний руководитель – Иван Савельев был арестован по обвинению в избиении заключенного.

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Комментарии

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кир
2020-10-20 12:00:52
Опять про заключенных? Про смешанную реальность? Только так, чтобы не забывались наши люди. В одно мгновение всё может поменяться.
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