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Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Иван Савельев освобожден из-под стражи

Новости. Общество
17:25, 27 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Верховный суд Карелии освободил из-под стражи экс-начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева, обвиняемого в избиении заключенного.

Об этом нашему изданию сообщил его адвокат Михаил Шогин.

"27 апреля судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко, рассмотрев нашу апелляционную жалобу на решение судьи Петрозаводского городского суда Марины Носовой заключить Ивана Савельева под стражу до 8 июня, отменил это решение", - рассказал Михаил Шогин.

При этом Верховный суд вынес другое решение: запретить Ивану Савельеву заниматься определенными действиями (это новая мера для обвиняемых, так называемая ЗОД – запрет определенных действий, появилась в Уголовно-процессуальном Кодексе весной 2018 года).

По информации Михаила Шогина, Ивану Савельеву, в частности, запрещено посещать ИК-9, общаться со свидетелями по делу, получать письменную корреспонденцию. При этом Иван Савельев может продолжить работу в должности начальника ЛИУ №2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больнички.

Напомним, уголовный скандал, участниками которого стали экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев, начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельева и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждают, что видеозапись – это фейк, и настаивают на своей полной невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

Так, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного. По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев. Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2020-04-27 19:48:05
Чтобы стать доказательством, ролик должен отвечать многим условиям - где, когда, кто, на каком аппарате (модель, номер, и т.п.) и на каком носителе (и где этот носитель?) сделана запись. Иначе запись не доказательство. Поскольку на нынешней цифре можно скомпилировать что угодно. Это они и утверждают. Возможно, у СК есть другие доказательства.
zanoza
2020-04-27 19:01:35
Что значит видеозапись-это фейк. Это может утверждать только эксперт. Не получится остаться белыми и пушистыми, даже при покровительстве. Это не тот случай.
кир
2020-04-27 19:14:40
zanoza, плюс. :)
Изя
2020-04-27 17:35:38
А зря , видимо покровители подключились (((( :)
Гостья
2020-04-27 17:58:00
Изя,

Респект!
кир
2020-04-27 17:30:21
Оказывается в стране Советов есть правда. Это вам не граффити рисовать на стенах. :)
новый
2020-04-27 17:28:02
Ну что, либерастня, пора хлопать в ладоши :)
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