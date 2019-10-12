СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного

Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео с избиением заключенного.

Как пишет Лента.ру, об этом Telegram-каналу "Подъем" сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Этот сотрудник будет уволен, это однозначно. Судя по тому, что происходит на видео — это уголовно наказуемое деяние", — отметил он.

По словам Максименко, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Савельева.

Замглавы службы добавил, что в Карелию направлена служебная проверка для получения и изучения всех материалов.

"От таких сотрудников надо освобождаться", — заключил он.

Ранее адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал ссылку на видеозапись. По его словам, на записи Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного.