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Новости. Общество
11:13, 15 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Начальник карельской колонии Иван Савельев получил новую должность, пишут СМИ

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Руководитель ИК‐9 в Карелии Иван Савельев стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

 

О назначении Савельева своим подчиненным сообщил на совещании глава УФСИН Карелии Александр Терех, пишет "Медиазона" со ссылкой на источник в карельском управлении ФСИН. К должностным обязанностям Иван Савельев должен официально приступить с понедельника, 18 ноября.

Александр Гордиенко, бывший начальник РБ‐2, назначен на должность и.о. начальника ИК‐9 Петрозаводска.

Иван Ковалев, который в ИК‐9 занимал пост заместителя Савельева, назначен на должность замначальника ИК‐7 в Сегеже. 

Напомним, в Сети в СМИ была опубликована информация о  нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

После, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

Следком Карелии отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в ИК-9, начальник которой посчитал публикацию клеветой.

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Комментарии

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кир
2019-11-15 11:43:41
Не много желающих там работать. А сдавать квартирки посуточно и без налогов - целая площадь Кирова наберётся.
zanoza
2019-11-15 11:30:15
Значит есть у Савельева "покровитель", раз такое произошло.
Иван Анатолич
2019-11-15 11:20:08
Ротация)
бюджет
2019-11-15 11:17:15
В Органах все как всегда.
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