Начальник карельской колонии Иван Савельев получил новую должность, пишут СМИ

Руководитель ИК‐9 в Карелии Иван Савельев стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

О назначении Савельева своим подчиненным сообщил на совещании глава УФСИН Карелии Александр Терех, пишет "Медиазона" со ссылкой на источник в карельском управлении ФСИН. К должностным обязанностям Иван Савельев должен официально приступить с понедельника, 18 ноября.

Александр Гордиенко, бывший начальник РБ‐2, назначен на должность и.о. начальника ИК‐9 Петрозаводска.

Иван Ковалев, который в ИК‐9 занимал пост заместителя Савельева, назначен на должность замначальника ИК‐7 в Сегеже.

Напомним, в Сети в СМИ была опубликована информация о нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

После, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

Следком Карелии отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в ИК-9, начальник которой посчитал публикацию клеветой.