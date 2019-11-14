Следком Карелии отказал начальнику колонии Савельеву в возбуждении уголовного дела против журналистки

Следственный комитет не нашел клеветы в статье о пытках в карельской колонии, сообщили в ведомстве.

Следком Карелии отказалось возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в ИК-9, начальник которой посчитал публикацию клеветой, сообщили в ведомстве "Столице на Онего".

Ранее Савельев подал заявление в СК и попросил привлечь журналистку, заключенного к уголовной ответственности.

Напомним, в Сети в СМИ была опубликована информация о нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

После, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.