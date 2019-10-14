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Новости. Общество
12:14, 14 Октября 2019

Началась служебная проверка по факту публикации видео с избиением заключенных в колонии Карелии

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УФСИН Карелии прокомментировало видео с избиением заключенных начальником ИК-9 Иваном Савельевым.

Как сообщил пресс-секретарь УФСИН Карелии Виталий Фефелов, по факту публикации проводится служебная проверка.

"Работают представители центрального аппарата ФСИН России", - сообщил Фефелов.

Напомним, 11 октября в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

"Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - сказал Максименко.

Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, раннее сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rmj
2019-10-14 14:41:36
Где этот источник там Савельева разглядел? Что за фейковый вброс?
насмешница
2019-10-14 13:55:23
Молодой человек покончил с собой практически накануне освобождения. Котлеты три раза в день, говоришь?
новый
2019-10-14 13:44:37
Либерастня из руны уже начала истерить. Публикуют какие-то достоверные интервью с анонимными источниками. Полагаю, что в ближайшее время к либерастне и ихним изданиям будут предьявлены иски в разы больше, чем они весят вместе взятые с рекламным агентом и евонным молочным спонсором.
Неравнодушный
2019-10-14 13:41:06
Секрет Полишинеля, а то мы не знали. А что творится в школах в тех местах, где нет видеорегистраторов?

новый
2019-10-14 12:45:07
Любят журналюги передергивать и пользоваться материалами из сомнительных источников. Проверка будет проведена на предмет достоверности опубликованных в либерастнутых сми видеоматериалов. Либерастню будут проверять.
кир
2019-10-14 12:56:35
новый, либерасты сами нарвутся на вышедших из зоны.
Вася
2019-10-14 12:29:38
Дак он доктор этот Савельев,есть корочки,Незаконное излечение больных,это не скрепно уже.
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