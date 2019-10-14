Началась служебная проверка по факту публикации видео с избиением заключенных в колонии Карелии

УФСИН Карелии прокомментировало видео с избиением заключенных начальником ИК-9 Иваном Савельевым.

Как сообщил пресс-секретарь УФСИН Карелии Виталий Фефелов, по факту публикации проводится служебная проверка.

"Работают представители центрального аппарата ФСИН России", - сообщил Фефелов.

Напомним, 11 октября в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

"Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - сказал Максименко.

Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, раннее сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

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