Следком Карелии проверит информацию о пытках в ИК-9

Адвокат Виктор Молодежников подал в Следком Карелии обращения заключенных, пожаловавшихся на сотрудников исправительной колонии строгого режима №9, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, адвокат Виктор Молодежников принес в ведомство обращение пяти заключенных ИК-9.

"На основании некоторых обращений осужденных будут проведены проверки", - сказал начальник пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов.

Ранее "Медиазона" со ссылкой на адвоката Молодежникова опубликовала текст карельской журналистки Аллы Константиновой о якобы имеющихся пытках в исправительной колонии №9.

После этого УФСИН по Карелии заявило, что начало проверку по изложенным в материале фактам.

Начальник "Девятки" Иван Савельев был оскорблен публикацией и обратился в Следком Карелии с заявлением о защите деловой репутации его как представителя власти.

По сообщению Коновалова, начальник колонии Иван Савельев действительно подал заявление о клевете и оскорблении в отношении представителей власти.

"По данному заявлению также будет проведена проверка", - сказал Коновалов.