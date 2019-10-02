Подписаться
Новости. Общество
15:39, 02 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Следком Карелии проверит информацию о пытках в ИК-9

Загрузка...

Адвокат Виктор Молодежников подал в Следком Карелии обращения заключенных, пожаловавшихся на сотрудников исправительной колонии строгого режима №9, сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, адвокат Виктор Молодежников принес в ведомство обращение пяти заключенных ИК-9.

"На основании некоторых обращений осужденных будут проведены проверки", - сказал начальник пресс-службы Следкома Карелии Виталий Коновалов.

Ранее "Медиазона" со ссылкой на адвоката Молодежникова опубликовала текст карельской журналистки Аллы Константиновой о якобы имеющихся пытках в исправительной колонии №9.

После этого УФСИН по Карелии заявило, что начало проверку по изложенным в материале фактам. 

Начальник "Девятки" Иван Савельев был оскорблен публикацией и обратился в Следком Карелии с заявлением о защите деловой репутации его как представителя власти.

По сообщению Коновалова, начальник колонии Иван Савельев  действительно подал заявление о клевете и оскорблении в отношении представителей власти.

"По данному заявлению также будет проведена проверка", - сказал Коновалов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-02 16:27:15
Пока размер пайки не будет соответствовать количеству заготовленных кубометров, ничего в этой системе не изменится.
кир
2019-10-02 15:47:27
Пора СМИ привлечь за смуту с реальными сроками наказания. Так, Поташов?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2019, 12:09
Грузовик раздавил женщину, выбежавшую на дорогу в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО)
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
27.09.2019, 14:44
На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

Аналитика

Сегодня 11:21
Обществоведение
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 1
Строительство электролинии к защитному павильону "Бесовы следки" затронуло стоянку древнего человека.
"Крик, больше похожий на визг"
Сегодня 09:07
"Самое трудное в переписи – доступ в элитные дома"
01.10.2019 15:35
Нужна офтальмологическая помощь
30.09.2019 15:29
Почему нет роста?
30.09.2019 12:41
Вся аналитика

Чтиво

01.10.2019 13:50
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
"Историческая память становится площадкой для баталий" 8
25.09.2019 16:02
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 12:03
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»