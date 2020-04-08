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Задержаны подозреваемые в избиениях экс-начальник исправительной колонии №9 Карелии Иван Савельев и его бывший заместитель

Новости. Общество
11:17, 09 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Бывший начальник ИК-9 Иван Савельев и его экс-заместитель Иван Ковалев задержаны сегодня утром в рамках уголовного дела об избиении заключенного, сообщил адвокат одного из задержанных.

В четверг, 9 апреля начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Валерий Елизаров при поддержке сотрудников Росгвардии задержал бывшего начальника ИК № 9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Савельева Михаил Шогин.

По нашей информации они подозреваются в избиении осужденного, которое попало на видео.

Напомним, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

К 2019 году Иван Савельев успеешно поднимался по служебной лестнице и стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После  появления в интеренете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту – Ст.286 превышение должностных полномочий.

Сейчас задержанных везут на допрос. Об это нам сообщил адвокат Михаил Шогин. Задержали их на работе.

Суд изберет меру пресечения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-04-09 12:34:52
Вор должен сидеть в тюрьме, а негодяй видимо останется на свободе!
Вася
2020-04-09 12:29:38
Как дела у Медведева?/Будем содержать пожизненно
новый
2020-04-09 12:27:55
Адепты ночного фотографа будут сегодня находиться в крайне возбужденном состоянии. Трунов, я правильно сказал ?
Вася
2020-04-09 11:50:42
Некоторые проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в обеспечении больниц, - это тяжелейшие последствия войны Игоря Святославича с половцами.
Вася
2020-04-09 11:47:51
Теперь 900-ые виноваты.
Бриг
2020-04-09 11:41:56
Что же не плохо . Только забыли арестовать их начальника управления , покрывавшего преступников длительное время , не снимая с должностей и не давшего оценки действий подчинённых .
Вася
2020-04-09 11:40:34
Олигархи,это как ящерица,хвост бросают в кризис.
кир
2020-04-09 11:34:39
Проба пера и репетиция перед судом над "ночным фотографом".
Во всём мире педофилы имеют мощное лобби.
Plant
2020-04-09 11:24:13
Полгода прошло. Эти козлы получат максимум условку - свои же.
Гость
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