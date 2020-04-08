Задержаны подозреваемые в избиениях экс-начальник исправительной колонии №9 Карелии Иван Савельев и его бывший заместитель

Бывший начальник ИК-9 Иван Савельев и его экс-заместитель Иван Ковалев задержаны сегодня утром в рамках уголовного дела об избиении заключенного, сообщил адвокат одного из задержанных.

В четверг, 9 апреля начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Валерий Елизаров при поддержке сотрудников Росгвардии задержал бывшего начальника ИК № 9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Савельева Михаил Шогин.



По нашей информации они подозреваются в избиении осужденного, которое попало на видео.

Напомним, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

К 2019 году Иван Савельев успеешно поднимался по служебной лестнице и стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интеренете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

Ранее уголовное дело было возбуждено по факту – Ст.286 превышение должностных полномочий.

Сейчас задержанных везут на допрос. Об это нам сообщил адвокат Михаил Шогин. Задержали их на работе.

Суд изберет меру пресечения.