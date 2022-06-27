В Карельском филиале открылся пятый трудовой сезон студенческого отряда

«Энергетик Карелии–2022» — это 17 студентов физико-технического института Петрозаводского государственного университета.

Сегодня в «РоссетиСевероЗапад» и «РоссетиЯнтарь» стартовала трудовая смена энергетических отрядов. 124 студента вузов в 8 регионах Северо-Запада за месяц пройдут оплачиваемую практику и напишут дипломы при поддержке опытных энергетиков. Работа зачтется в трудовом стаже.

Участниками отрядов стали студенты с хорошей успеваемостью. После практики они смогут претендовать на работу в энергокомпаниях.

В торжественной обстановке студенческому отряду «Энергетик Карелии–2022» вручили трудовую путевку для работы на энергетических объектах Карельского филиала «Россети Северо-Запад».

Желаем ребятам продуктивной смены!