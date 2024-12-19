В карельском Минздраве опровергли информацию о сборе средств для Республиканского перинатального центра

В социальных сетях появилась информация о сборе средств для учреждения.
В социальных сетях появилась информация о сборе средств для Республиканского перинатального центра, сообщили в паблике Минздрава Карелии.
Как подчеркнули в ведомстве, перинатальный центр не нуждается в сборе средств и медикаментов.
«По информации и. о. главного врача Михаила Ястребова, в учреждении есть все необходимое для оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным», — отметили в источнике.
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