В Китае обсудили строительство ветроэлектростанции в Карелии

В Китае состоялись двухсторонние переговоры по вопросам реализации проекта по ветрогенерации на территории Карелии.

Во встрече участвовали представители официальной делегации правительства Карелии и руководство Корпорации инвестиций и развития провинции Фуцзянь.

Обсуждались вопросы подготовки соглашения между Корпорацией и подразделением Росатома АО "НоваВинд".

"С российской стороны определен участник реализации проекта по ветрогенерации – дочернее предприятие Росатома АО "НоваВинд", руководство которого готово обсуждать актуальные аспекты реализации проекта", – сообщил руководитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте РФ Владимир Тимофеев.

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