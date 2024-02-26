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В Китайской Республике произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение

Новости. Происшествия
10:20, 03 Апреля 2024
фото: © REUTERS / Taiwan National Fire Agency

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Утром 3 апреля на Тайване были зафиксированы подземные толчки.

Утром 3 апреля на Тайване зафиксировали несколько подземных толчков. По данным местного метеорологического управления, магнитуда самого сильного из них составила 7,2. Погибли четыре человека, пострадали еще 57, писало издание China Times со ссылкой на предварительные оценки пожарной службы. Об этом сообщщает РБК.

Эпицентр землетрясения находился на востоке острова, в районе города Хуалянь, на глубине 15 км. Там разрушены первые этажи нескольких зданий, сообщал портал ETtoday. Пожарные службы предполагают, что под завалами могут находиться люди.

Это стало сильнейшим землетрясением на Тайване за последние 25 лет.

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