В колониях Карелии возобновляются длительные свидания, но с новыми условиями

Родственникам и близким осужденных вернулась возможность длительных свиданий, но при строгом соблюдении входного контроля, сообщает УФСИН Карелии.

Посетителям будет необходимо пройти входной контроль состояния здоровья. При наличии высокой температуры, кашля и насморка, а также без средств индивидуальной защиты органов дыхания в допуске в учреждение будет отказано.

Теперь у осужденного и родственников будут ежедневно измерять температуру, и осуществлять осмотр медицинским работником на наличие признаков острого респираторного вирусного заболевания

«В связи с мероприятиями, направленными на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях, родственникам осужденного, прибывшим на длительное свидание необходимо иметь при себе достаточное количество средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски). Применять средства индивидуальной защиты необходимо при нахождении в местах общего пользования (кухня, коридор и др.)», сообщается на сайте УФСИН Карелии.

Соблюдение указанных эпидемиологических требований и мер профилактики распространяется и на детей, прибывших в сопровождении законных представителей на длительное свидание.