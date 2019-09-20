16:13, 20 Сентября 2019
В Кондопоге покупатель гипермаркета расплатился за товар фальшивыми деньгами
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В Петрозаводске наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который пытался расплатиться фальшивой купюрой, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.
В четверг, 19 сентября, в 16.40 наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в одном из городских гипермаркетов сработала кнопка тревожной сигнализации.
На месте сотрудники батальона полиции Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали 45-летнего гражданина, жителя Кондопоги. Он предъявил к оплате купюру номиналом пять тысяч рублей, вызвавшую сомнения в подлинности.
На место была вызвана полиция, предполагаемая фальшивка передана следственно-оперативной группе. Ведётся проверка.
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