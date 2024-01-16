В Кондопожском районе мужчина оказал неповиновение инспектору ДПС и попал под суд

Суд признал фигуранта виновным в совершении административного нарушения.
Кондопожский городской суд Карелии рассмотрел дело об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе инстанции.
На автомобильной дороге в Кондопожском районе мужчина оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Как пояснили в источнике, нарушитель не выполнил требование инспектора ДПС о незамедлительном страховании своей гражданской ответственности как владельца транспортного средства.
Суд признал фигуранта виновным в совершении административного нарушения и назначил штраф в размере 2 000 рублей.
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