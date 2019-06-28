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Новости. Экономика
19:30, 28 Июня 2019
фото: avito.ru

В Косалме продается по-настоящему уникальный земельный участок за 10 млн рублей

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Уникальная красота с нетронутой карельской природой обуславливается расположением на перешейке между озёрами Кончезеро и Укшезеро, вдоль искусственного протока.

Косалма находится в чрезвычайно живописной местности, среди скал и озер, неподалёку от горы Сампо.

Земельный участок располагается на автодороге Петрозаводск – Марциальные Воды, что обеспечивает доступность подъездных путей круглый год. Однако при этом имеется небольшой отступ от трассы, что создаёт дополнительный комфорт и обеспечивает безопасность. Сейчас на всём участке трассы проходит капитальный ремонт.

Собственная береговая линия сделана из песчано-гравийной смеси и укреплена сооружением из габионов.

На территории имеется монолитная конструкция дома на 240 кв м по индивидуальному архитектурному проекту (архитектор и автор проекта Лялько И.Е.).



Общая площадь участка: 1,3 тысячи кв м.

Разрешенное использование: ИЖС

Коммуникации: электричество, дорога, вода, интернет.

Кадастровые номера: 10:20:0010301:108, 10:20:0010301:109

Это идеальное место для осуществления самых смелых архитектурных решений и строительства дома мечты.

Адрес: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, деревня Косалма. Расстояние до города –33 км.

Стоимость участка – 10 млн рублей. 

За информацией обращаться по телефону: +7 (911) 662-81-31 (Виталий).

Посредников и агенства просьба не беспокоить.

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Комментарии

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однозначно
2019-06-28 19:47:51
Для масковских лохов. Я бы его и за 10 рублей не купил. Водоохранная зона.
кир
2019-06-28 19:37:17
Мама родная! И эти в рекламе. Куда крестьянину деться?
Гость
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