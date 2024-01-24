В Костомукше разобрали скалу, чтобы возвести дом-интернат для пожилых и инвалидов

Виктор Россыпнов проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше.

О строительстве дома-интерната в Костомукше рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

По словам Виктора Россыпнова, несмотря на сложности с бо́льшим, чем планировалось, объемом разбора скалы и с сильными морозами, компания КСМ не останавливала работы. Продолжается устройство монолитных конструкций, и уже началась прокладка коммуникаций внутри первой секции.



«Очень важный для нас объект, он обеспечит стационарное социальное обслуживание 200 пожилых граждан и инвалидов на самом высоком уровне», — отметил министр.



Работа на объекте продолжается, сообщил глава Минстроя Карелии и поблагодарил руководство Министерства труда РФ за поддержку и внимание к нашей северной стройке.