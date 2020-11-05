В Кремле назвали "чушью" слухи о готовящейся отставке Путина

Пресс-секретарь президента России прокомментировал скандальную публикацию британского таблоида об ухудшении здоровья главы государства.

У Владимира Путина нет планов уходить в отставку. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, здоровье у главы государства отменное.

Таким образом, как пишет ТАСС, Песков опроверг публикацию британского таблоида The Sun, в которой утверждается о готовящейся отставке российского президента из-за ухудшения состояния его здоровья. Чушь это все, у президента все хорошо, - сказал пресс-секретарь главы государства.

Статья в британском таблоиде вышла 5 ноября. The Sun ссылается на мнение российского политолога Валерия Соловья, который полагает, что у Владимира Путина имеются признаки болезни Паркинсона.