В Кремле не исключили объединения российских регионов

Важным условием для этого в руководстве страны считают желание населения.

В Кремле не исключили возможность объединения регионов России. Однако, по словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, важным условием для такого объединения является желание населения субъектов федерации.

Как пишет «Коммерсант», поводом для комментария Пескова послужило заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который считает, что России необходимо укрупнять регионы и идти на агломерации.

«Во многих регионах действительно экономическая целесообразность говорит об определенной эффективности, синергии, которая могла бы возникнуть в ходе укрупнения. Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором», – сказал пресс-секретарь Путина.