В крупном районе Петрозаводска запретили парковать автомобили

Госавтоинспекция Петрозаводска назвала улицы, где ночью будет работать снегоуборочная техника.
В паблике Госавтоинспекции карельской столицы предупредили, на каких улицах города запретили остановку автомобилей в ночь на воскресенье, 26 января:
— Березовая аллея (нечетная сторона);
— улица Попова (нечетная сторона).
На этих улицах планируются снегоуборочные работы.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, а также информационные таблички под ними.
Автомобили нарушителей отвезут на штрафстоянку.
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