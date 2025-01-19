В крупном районе Петрозаводска запретили парковать автомобили

Госавтоинспекция Петрозаводска назвала улицы, где ночью будет работать снегоуборочная техника.

В паблике Госавтоинспекции карельской столицы предупредили, на каких улицах города запретили остановку автомобилей в ночь на воскресенье, 26 января:



— Березовая аллея (нечетная сторона);

— улица Попова (нечетная сторона).

На этих улицах планируются снегоуборочные работы.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, а также информационные таблички под ними.

Автомобили нарушителей отвезут на штрафстоянку.