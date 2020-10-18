В магазинах Карелии торгуют контрафактными сигаретами

Несетевые магазины и павильоны, в которых продаются нелегальные сигареты, обнаружены в Карелии.

В сентябре 2020 года контрафактные сигареты продавали не менее 7% несетевых магазинов в России, пишет РБК со ссылкой на исследование оператора онлайн-касс "Эвотор".

В исследовании были проанализированы данные чеков, которые со смарт-терминалов "Эвотор" в онлайн-режиме передаются в Федеральную налоговую службу (ФНС). При анализе были выявлены продажи по штрихкодам брендов, которые не могут продаваться в России. Например, это контрабанда из Белоруссии (марки Minsk, NZ, Portal и др., произведенные для внутреннего рынка), Казахстана (Bond Street, Davidoff), а также контрафакт российского производства – бренды TU-134, "Космос", "Столичные" и др., которые больше не производятся.

Названия и адреса точек, уличенных в продаже контрафакта, "Эвотор" не раскрывает. Наибольшее количество несетевых магазинов и павильонов, в которых продавались нелегальные сигареты, обнаружены в Ульяновской и Смоленской областях – около 18% всех таких точек. В Карелии этот показатель составляет 16%, в Новосибирской области и Татарстане – 15%. В Москве доля несетевых магазинов и павильонов с контрафактом составляет, по оценке "Эвотора", 10%, в Санкт-Петербурге – 11%.

Ранее сообщалось, что в Карелии магазины торгуют сигаретами рядом со школами.

Большинство продавцов контрафакта (82%) торгует сигаретами, произведенными в Белоруссии, почти треть (32%) – местного происхождения. Средняя цена нелегальных белорусских сигарет в сентябре 2020 года составила 59 руб., отечественных – 41 руб., тогда как в среднем цена легальной пачки составляет 123 руб., подсчитали аналитики "Эвотора". Представители крупнейших табачных компаний ранее давали схожую оценку текущей средневзвешенной цены одной пачки.