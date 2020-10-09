В Карелии магазины торгуют сигаретами рядом со школами

Сотрудники карельского управления Роспотребнадзора выявили нарушения законодательства в сфере оборота табачных изделий.

Как сообщается на сайте ведомства, в целях реализации мероприятий по противодействию потреблению табака Управлением за 9 месяцев 2020 года на территории республики проверено 32 объекта, осуществляющих продажу табачных изделий, а также 10 объектов, в которых оказывались образовательные и медицинские услуги. Нарушения установлены в 10 объектах.

Проверки показали, что магазины торгуют табачными изделиями ближе чем в 100-метрах от границ территорий образовательных учреждений, не соблюдают требования к размещению знака о запрете курения.

За установленные нарушения законодательства Управлением вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 134 тыс. рублей, 3 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения; выдано 10 предписаний об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов мясной продукции почти на 900 тысяч рублей.