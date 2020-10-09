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В Карелии магазины торгуют сигаретами рядом со школами

Новости. Общество
13:45, 10 Октября 2020
фото: pixabay
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Сотрудники карельского управления Роспотребнадзора выявили нарушения законодательства в сфере оборота табачных изделий.

Как сообщается на сайте ведомства, в целях реализации мероприятий по противодействию потреблению табака Управлением за 9 месяцев 2020 года на территории республики проверено 32 объекта, осуществляющих продажу табачных изделий, а также 10 объектов, в которых оказывались образовательные и медицинские услуги. Нарушения установлены в 10 объектах.

Проверки показали, что магазины торгуют табачными изделиями ближе чем в 100-метрах от границ территорий образовательных учреждений, не соблюдают требования к размещению знака о запрете курения.

За установленные нарушения законодательства Управлением вынесено 13 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на сумму 134 тыс. рублей, 3 постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждения; выдано 10 предписаний об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов мясной продукции почти на 900 тысяч рублей.

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Комментарии

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Саныч
2020-10-10 15:44:10
Да, кир, странно назвать это законом. Одни придумывают бред, другие с рвением его стерегут.
кир
2020-10-10 14:06:46
Враньё. Это не законы.
Изя
2020-10-10 15:53:45
Танюшка , для Карелии ты вечерний , дневной мудозвон .((((((((((((
однозначно
2020-10-10 14:01:56
Соплячки любят курить даже больше, чем сопляки. Училки тоже замечены в этом.
Гость
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