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В Карелии Роспотребнадзор оштрафовал продавцов мясной продукции почти на 900 тысяч рублей

Новости. Общество
12:45, 09 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства на 35 объектах, где торгуют мясной продукцией.

Как сообщается на сайте ведомства, за 9 месяцев 2020 года проведены проверки в отношении 34 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые изготавливают и продают мясную продукцию. Всего было проверено 45 объектов.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании выявлены на 35 объектах. Среди них - нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

Проверка показала, что удельный вес несоответствующих проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 9,9 %, что значительно ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

По содержанию массовой доли белка удельный вес несоответствующих проб составляет 2,3%, что в 2 раза больше по сравнению с данными прошлого года.

По результатам проверок Управлением наложен арест на 35 партий мясной продукции в 294,1 кг, вынесено 17 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 863 тысячи рублей и 10 предупреждений.

Напомним, Роспотребнадзор в Карелии открыл "горячую линию" по вопросам качества мяса и рыбы.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
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Мало. Чаще надо надзирать, много еще гнили и плесени на прилавках.
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