В Карелии Роспотребнадзор оштрафовал продавцов мясной продукции почти на 900 тысяч рублей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства на 35 объектах, где торгуют мясной продукцией.

Как сообщается на сайте ведомства, за 9 месяцев 2020 года проведены проверки в отношении 34 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые изготавливают и продают мясную продукцию. Всего было проверено 45 объектов.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании выявлены на 35 объектах. Среди них - нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.

Проверка показала, что удельный вес несоответствующих проб мясной продукции по микробиологическим показателям составил 9,9 %, что значительно ниже показателя за аналогичный период 2019 года.

По содержанию массовой доли белка удельный вес несоответствующих проб составляет 2,3%, что в 2 раза больше по сравнению с данными прошлого года.

По результатам проверок Управлением наложен арест на 35 партий мясной продукции в 294,1 кг, вынесено 17 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 863 тысячи рублей и 10 предупреждений.

Напомним, Роспотребнадзор в Карелии открыл "горячую линию" по вопросам качества мяса и рыбы.