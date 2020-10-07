Роспотребнадзор в Карелии открывает "горячую линию" по вопросам качества мяса и рыбы

Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора по Карелии ответят на вопросы качества и безопасности мясной и рыбной продукции.

Карельское управление Роспотребнадзора с 11 сентября по 25 сентября проводит "горячую линию" по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам ее годности, сообщается на сайте ведомства.

Звонки от жителей республики принимаются по телефону 8 800-200-29-28 (звонки бесплатные) в рабочие дни в период с 10:00 до 16:00, с перерывом с 13:00 до 13:45.

За получением консультаций можно обращаться в территориальные отделы Управления:

- г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8-81431) 4-39-03;

- г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

- г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (8-81458) 5-46-11;

- г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-11-32;

- п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (8-81454) 4-18-39;

- г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (8-81457) 5-16-30;

- г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-73-70;

- г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-31-32;

- г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

- г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

- г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (8-81451) 7-75-77, 7-66-38;

- г. Пудож, ул. Ленина, д. 48А, тел. (8-81452) 5-13-53.