В матерном словаре россиян ожидается пополнение из-за коронавируса, считает филолог

Профессор кафедры русской литературы XX-XXI веков Московского педагогического госуниверситета Андрей Коновалов уверен, что пандемия может спровоцировать появление новых ругательных и матерных слов в русском языке.

Об этом филолог рассказал агентству "Москва".

"Важен вопрос: могут ли в связи с теми или иными социальными процессами современности возникать в языке новые ругательства. Не обязательно мат, а просто выражения, содержащие не принятые обществом негативные оценочные значения. Ответ: конечно, могут. И всех интересует, какую роль в этом сыграет пандемия. Стоит отметить, что пандемии уже принесли нам несколько ругательств. "Чума на оба ваши дома" - знаменитое проклятие Меркуцио из "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира. Или польское cholera jasna! - тоже отголосок пандемии", - сказал Коновалов.

Он отметил, что в период пандемии коронавируса был расширен лексический контекст таких слов, как "ковид" и Zoom. "Сейчас мы можем наблюдать, как расширяется словообразование и лексический контекст слова "ковид". Существительные: "ковидность", "ковидство", "ковидоносец", "ковидник". Прилагательные: "ковидный", "ковиднейший". Глаголы: "ковидничать", "ковидиться", "отковидеться", "уковидеться", "перековидеться". Плюс производные отглагольные причастия и деепричастия. В среде преподавателей и обучающихся такое же происходит с существительным Zoom. Социальные сети активно собирают словарь этой модной лексической единицы, и появляются слова: "зумнуться", "отзумить", "позумить". Есть даже в ироническом контексте - "позумент" - это означает связь по Zoom с работником полиции", - пояснил Коновалов.