Петрозаводск присоединился к акции «365 дней без мата»

Известный петрозаводский психолог и коуч Ирина Мушкатина решила провести год без ненормативной лексики.
Как пишет «Фактор News», петрозаводчанка Ирина Мушкатина сообщила о своем желании присоединиться к акции «365 дней без мата» в соцсети. Она решила пойти по стопам своей коллеги из Астрахани Анны Варжиной, которая подобный эксперимент нас собой уже провела. Комментаторы в соцсети отреагировали по-разному.
Подробнее читайте здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание