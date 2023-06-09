Петрозаводск присоединился к акции «365 дней без мата»

Известный петрозаводский психолог и коуч Ирина Мушкатина решила провести год без ненормативной лексики.

Как пишет «Фактор News», петрозаводчанка Ирина Мушкатина сообщила о своем желании присоединиться к акции «365 дней без мата» в соцсети. Она решила пойти по стопам своей коллеги из Астрахани Анны Варжиной, которая подобный эксперимент нас собой уже провела. Комментаторы в соцсети отреагировали по-разному.

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