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Новости. Погода
16:06, 03 Мая 2019

В МЧС предупреждают об усилении ветра в Карелии

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В региональном Управлении МЧС предупредили об усилении ветра в Карелии в субботу, 4 мая.

По информации карельского Гидрометцентра, 4 мая на территории республики ожидается усиление северного, северо-западного, на юге - юго-западного, западного ветра, местами порывами до 15-20 м/с, сообщили в МЧС.

В МЧС предупреждают, что на территории Карелии 4 мая существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе, в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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