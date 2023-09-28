В МЧС рассказали подробности трагедии каякеров на Ладоге в Карелии

Один человек погиб в незарегистрированной группе из восьми туристов.

В воскресенье, 1 октября, незарегистрированная тургруппа из восьми человек на пяти каяках отправилась по Ладоге с острова Валаам в деревню Ууксу. Трехметровая волна накрыла некоторые каяки, одно судно перевернулось. Погиб мужчина.



Другая туристка получила сильное переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставили в питкярантскую ЦРБ.



Специалисты МЧС России преодолели 18 километров бездорожья, два из которых прошли пешком. Всего на месте работали 13 специалистов и пять единиц техники.



Накануне МЧС Карелии опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде. Было рекомендовано не выходить на Ладожское озеро, сообщили в министерстве.







