Человек погиб в Ладожском озере

На Ладоге перевернулся каяк.

Михаил Охлопков в своем Телеграм-канале передал срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ.

«В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб», — написал глава Минздрава Карелии.



Вызвали бригаду скорой медицинской помощи.



На данный момент — это вся информация, отметил министр.