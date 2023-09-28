Человек погиб в Ладожском озере

На Ладоге перевернулся каяк.
Михаил Охлопков в своем Телеграм-канале передал срочное сообщение от коллег из Питкярантской ЦРБ.
«В акватории Ладожского озера перевернулся каяк. Группа каякеров следовала от Валаама в сторону поселка Ууксу. Со слов свидетелей, один человек погиб», — написал глава Минздрава Карелии.
Вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
На данный момент — это вся информация, отметил министр.
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