В Медвежьегорске мужчина, считавший всех жильцов дома знакомыми, остался без велосипеда

Житель Медвежьегорска лишился дорогого велосипеда, так как не пристегнул его противоугонным устройством, решив, что все в доме друг друга знают и никто не возьмет, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от 40-летнего горожанина, который сообщил, что кто-то похитил его велосипед. Заявитель пояснил, что всегда отставлял его на улице возле дома, где проживает. Противоугонным тросом не пользовался, так как, по словам заявителя, во дворе все друг друга знают. Проблем никогда не возникало. Однако в этот раз, когда мужчине нужно было ехать по делам, на месте средства передвижения он не обнаружил. Причинённый ущерб превысил 18 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 33-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель, который проживает в соседнем от потерпевшего подъезде. Он дал признательные показания и рассказал, что приметил оставленный без присмотра велосипед и укатил. Некоторое время он хранил его в квартире приятеля, не поставив того в известность, откуда средство передвижения. Затем медвежьегорец забрал похищенное и сбыл за 1 500 рублей. А вырученные незаконным путём денежные средства потратил на личные нужды.

Теперь за содеянное ему придётся ответить перед законом. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.