В Медвежьегорске жители обещают броситься под трактор, который приедет сносить их сараи

В Карелии жильцы трех домов на улице Третьей пятилетки в Медвежьегорске выйдут на защиту своих сараев.

Как сообщили "Столице на Онего" жильцы трех домов по ул. Третьей пятилетки в Медвежьегорске, администрация города уведомила их, что 6 июля будет произведен снос сараев на их придомовой территории.

"Мы возмущены, - сказала Любовь, проживающая в квартире одного из домов на ул.Третьей пятилетки, - у нас раньше было печное отопление, теперь сделали централизованное, но титаны-то у нас все равно остались дровяные, поэтому дрова нам нужны. К тому же, в домах нет ни колясочных, ни других мест для хранения велосипедов, санок, колясок. Сараи принадлежат нам, и сносить их без нашего разрешения нельзя. Наши бабушки готовы выйти и встать грудью перед трактором, который приедет сносить наши сараи".

По словам жительницы дома на ул.Третьей пятилетки, собственники картир уже написали обращения в прокуратуру Медвежьегорского района, а также главе района.

Как объяснила специалист административно-хозяйственного центра мэрии Медвежьегорска Ольга Данилова, снос гаражей будет произведен в связи с тем, что впоследствии на этом участке земли пройдет прокладка теплотрассы.

"Тем жильцам домов, у которых еще сохранились дровяные титаны, будет выделен участок земли под строительство нового сарая", - сказали Ольга Данилова.

По словам специалистов мэрии, новые сараи администрация строить не обязана, так как все дома переведены с печного отопления на централизованное.