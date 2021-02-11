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В МИД России пояснили слова Лаврова о возможности разрыва связей с Евросоюзом

Новости. Общество
20:40, 12 Февраля 2021
фото: © Пресс-служба МИД РФ
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В дипведомстве сообщили, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству.

Россия готова к разрыву с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, Москва со своей стороны призывает к сотрудничеству. Об этом заявили ТАСС в пятницу в российском дипведомстве.

"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - пояснили в дипведомстве.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не исключает разрыва связей с Брюсселем, если ЕС будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики.

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