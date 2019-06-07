В микрорайоне Петрозаводска не будет электричества

На нескольких улицах в Соломенном будет временно отключаться электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На следующей неделе энергетики выполнят плановые работы на сетях электроснабжения.

10 июня с 10.00 до 16.00 отключение электроэнергии запланировано на улицах: Садовой, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной и Приозерной.

11 и 13 июня с 10.00 до 16.00 предусмотрено отключение электроснабжения на улицах Пришвина и Прибрежной.