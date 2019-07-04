В Минфине Карелии сообщили о крайних сроках уплаты имущественных налогов

В Карелии началась кампания по направлению сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год - налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

В этом году уплату налогов необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через отделение банка или через "Личный кабинет" на сайте ФНС России или соответствующее мобильное приложение.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".