В Минфине Карелии сообщили о крайних сроках уплаты имущественных налогов

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В Карелии началась кампания по направлению сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год - налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
В этом году уплату налогов необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через отделение банка или через "Личный кабинет" на сайте ФНС России или соответствующее мобильное приложение.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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