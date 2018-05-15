В Минфине объяснили сокращение бюджетных расходов на пенсии

Уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году.

В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах ПФР. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности фонда, сообщают "Вести Карелии".

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