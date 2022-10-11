В Минобороны России сказали, когда выплатят деньги мобилизованным

Представитель финансового блока Минобороны назвал даты выплат денежного довольствия мобилизованным.

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко разъяснил порядок выплат денежного довольствия мобилизованным. По его словам, минимальный размер выплат — 195 тысяч рублей. Деньги будут выплачивать с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц службы. В этом месяце начислят деньги досрочно — 8 ноября. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Размер выплат будет зависеть от звания. Минимальная сумма выплат — 195 тысяч рублей, ее может получить рядовой на должности мотострелка. Офицерам заплатят больше. Например, командир взвода, по словам господина Микищенко, получит около 225 тысяч, а командир батальона — около 243 тысяч рублей.

Сергей Микищенко сообщил, что социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается подоходным налогом 13%. Размер суммы, с которой будет выплачиваться налог, также зависит от звания. У мобилизованного рядового в должности мотострелка это 37 тысяч, у командира взвода в звании лейтенанта — около 68 тысяч рублей.

По словам господина Микищенко, деньги за октябрь выплатят досрочно — 8 ноября. Сумма начисляется пропорционально сроку службы. Полный размер минимальной выплаты получат мобилизованные военнослужащие, прослужившие с 1 по 31 октября.

Президент Владимир Путин 19 октября поручил установить довольствие мобилизованным не менее 195 тысяч рублей, 25 октября средства были доведены до Минобороны. До этого в некоторых регионах мобилизованные неоднократно жаловались на несвоевременные выплаты.